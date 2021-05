Mazowieckie. Rodzinny napad na bank w Błoniu. Prokuratura oskarża ojca i syna

Z przeanalizowanego przez śledczych monitoringu wynika, że sprawcy z pieniędzmi wsiedli do zaparkowanego przed placówką peugeota i odjechali w kierunku Rokitna. Na jednej z ulic drogę uciekającym utrudnił stojący wzdłuż ulicy samochód ciężarowy. Uciekinierzy kierowcę tego pojazdu również próbowali zastraszyć, mierząc do niego z broni i zmuszając do natychmiastowych manewrów, mających udostępnienie przejazdu.