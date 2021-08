Mazowieckie. Rusza akcja weekendowych szczepień w mobilnych punktach

- W województwie mazowieckim obecnie zaszczepiło się w pełni ponad 50 proc. mieszkańców. To wciąż zdecydowanie za mało, żeby mówić o odporności zbiorowej. Szczepienia przeciw COVID-19 to jedyna skuteczna metoda, abyśmy uchronili siebie, ale też naszych bliskich przed negatywnymi skutkami COVID-19. Im większy poziom wyszczepialności osiągniemy, tym mniejsza będzie skala potencjalnej kolejnej fali zachorowań. Wszystkie dopuszczone do użytku szczepionki są bezpieczne. Szczepienie w znacznym stopniu chroni przed zachorowaniem, ale nawet jeśli ono wystąpi, to przebieg choroby będzie łagodniejszy. Przede wszystkim szczepienie chroni przed śmiercią. Chcemy, aby mieszkańcy mieli jak najwięcej możliwości zaszczepienia się, dlatego docieramy tam, gdzie nie ma stacjonarnych punktów szczepień. Szczepienia w mobilnych punktach szczepień będą odbywały się w weekendy podczas wydarzeń plenerowych w tych gminach, gdzie poziom wyszczepialności jest najmniejszy – powiedział wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.