Mazowieckie. Sprzedawał w sieci podrobione pady do konsoli. 44-latek w rękach policji

- Jak ustalili policjanci, mieszkaniec łomiankowskiej gminy za pośrednictwem jednego z portali aukcyjnych wprowadzał do obrotu pady do konsoli do gry. Urządzenia nie były oryginalne, ale posiadały zastrzeżone znaki towarowe – przekazała podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.