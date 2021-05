Mazowieckie. Stypendium dla młodych lekarzy. Jest warunek

O stypendium będą mogli ubiegać się studenci V i VI roku kierunku lekarskiego. Przez 9 miesięcy będą otrzymywali wsparcie w wysokości do 2 tys. zł. Są jednak warunki przystąpienia do programu. - Średnia ocen z egzaminów nie może być niższa niż 4,2 (za rok studiów poprzedzający rok zgłoszenia wniosku) i zobowiązać się – po zakończeniu stażu podyplomowego – do podjęcia pracy w wojewódzkim podmiocie leczniczym w ramach co najmniej jednej z wybranych specjalizacji deficytowych - podał w komunikacie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.