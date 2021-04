Mazowieckie. Tlenu jak na lekarstwo. Trzeba oszczędzać

Przedstawiciel wojewody zapewnia w piśmie, że producent tlenu ma na względzie priorytetowe traktowanie dostaw do szpitali. Ale nawet jeśli wstrzymywane są transporty tlenu w inne miejsca, na przykład o zaopatrzenia kriokomór, to i tak na rynku może zabraknąć tego produktu.

"W najbliższych dniach możemy mieć do czynienia z sytuacją, że cysterna nie dojedzie do szpitala, zatem pozostanie on bez tlenu. W związku z powyższym dołączamy się do apelu firmy i prosimy o ograniczenie konsumpcji tlenu medycznego, kontrolę przepływów tlenu dla każdego pacjenta, tak aby otrzymywał on taką ilość, jakiej w rzeczywistości wymaga jego stan” - pisze przedstawiciel wojewody.