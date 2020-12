Mazowieckie. Tragiczne zdarzenie na drodze koło Szydłowca. Zginęli ludzie

Zderzyły się dwa busy. Jeden z nich wiózł pasażerów, drugi, należący do Poczty Polskiej, przewoził towary. Pierwszym busem podróżowało kilkanaście osób. Pojazdy przemieszczały się starą trasą DK numer 7. Jak poinformowała Katarzyna Kucharska, rzeczniczka Komendy Policji w Radomiu, śmierć poniosło dwoje z dwunastu jadących tymi pojazdami pasażerów.

Na miejscu zjawiła się policja, wezwane zostały też medyczne zespoły ratunkowe oraz trzydziestu strażaków z jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz ochotników z Szydłowca. Kilka osób spośród podróżnych potrzebowało pomocy medyków. Ranni zostali przewiezieni do najbliższych szpitali. Nie wiadomo jeszcze, jak wiele osób będzie potrzebowało hospitalizacji.

Jak poinformowała Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji, po wypadku, do którego doszło po południu w czwartek, konieczne było skierowanie pojazdów - poruszających się na tej trasie - inną drogą.

Mazowieckie. Zderzenie dwóch busów koło Zdziechowa. Zginęły dwie osoby

Do wypadku, w którym na miejscu śmierć poniosły dwie osoby, doszło w okolicy miejscowości Zdziechów na starej DK nr 7. Samochody leżały na poboczu, tamując swobodny przejazd kolejnych pojazdów. Równolegle do tej trasy przebiega droga serwisowa nowej DK7. Tamtędy, jak powiadomiła Katarzyna Kucharska, skierowany został ruch do czasu usunięcia z jezdni części rozbitych busów.