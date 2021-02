Mazowieckie. Udusili, a ciało ukryli w aucie. Jest wyrok za zabójstwo szefa restauracji

Mazowieckie. Zwłoki porzucone w aucie znalazła przypadkowa kobieta

Mazowieckie. "Mówił, że udusił pracodawcę"

"Świadek powiedział też, że 26 grudnia wychodząc z restauracji "Everest" widział jak S. i K. oraz trzeci mężczyzna wchodzą do lokalu, w którym był ich szef. O tym, co zdarzyło się w środku opowiedział mu nazajutrz Sanjeev K. Mówił, że udusił pracodawcę. Jednym z powodów miała być próba wymuszenia przez 37-latka pieniędzy od pracowników za legalizację ich pobytu w Polsce oraz powtarzające się groźby deportacji" – czytamy.

Sanjeev K. nie przyznał się do winy w czasie pierwszego przesłuchania, jednak mężczyzna zmienił swoje zeznania podczas posiedzenia aresztowego. Powiedział, że to on jest odpowiedzialny za zaciśnięcie szalika na szyi szefa, a Tapender S. trzymał wtedy ofiarę. Kilka tygodni później oskarżony wysłał do prokuratora pismo, w którym winę za zabójstwo zrzucił na Tapendera S. Sanjeev K. nie chciał wziąć udziału w wizji lokalnej. Tapender S. nie przyznał się do winy w toku śledztwa. Udziału w zbrodni nie potwierdzał także Saini A.