Mazowieckie. Weszli do hal na odludziu. Możliwości fabryki były zdumiewające

Policjanci wezwali na pomoc strażaków z Przasnysza. Ich interwencja była potrzebna, by wyeliminować niebezpieczeństwo wynikające z unoszących się w hali szkodliwych dla zdrowia oparów. Dopiero wówczas wkroczyły do akcji zespoły w kombinezonach i maskach, by przez wiele godzin rewidować i systematyzować zasoby przechowywanych tam nielegalnych substancji i półproduktów służących do produkcji narkotyków.