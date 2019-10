Mazowieckie. Więcej czasu na budowę terminalu lotniska w Radomiu

Państwowe "Porty Lotnicze" wydłużyły termin składania ofert na budowę terminalu lotniska w Radomiu. Inwestycja będzie też dłużej realizowana. Władze spółki nie podały jednak, w jaki sposób wpłynie to na zakończenie rozbudowy portu. Lotnisko ma być gotowe do końca 2020 r.

Warszawa. Makieta zaprezentowana na konferencji prasowej z udziałem prezesa Państwowych Portów Lotniczych Mariusza Szpikowskiego, dot. rozbudowy Lotniska Chopina oraz lotniska w Radomiu (East News, Fot: Jan Bielecki/East News)

Lotnisko w Radomiu ma być gotowe do końca 2020 r. Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" ogłosiło przetarg na budowę terminalu 30 września. Termin składania ofert miał minąć 21 października, ale władze spółki wydłużyły go do 7 listopada.

Wykonawca, który wygra przetarg będzie miał na realizację zadania, nie 10 miesięcy, jak pierwotnie zakładano, a 16 miesięcy.

PPL zmieniły terminy po tym, jak trzy firmy zaskarżyły przetarg do Krajowej Izby Odwoławczej. Oceniły, że 10 miesięcy na budowę terminalu to stanowczo za mało. – Przychyliliśmy się do próśb firm i przedłużyliśmy do 16 miesięcy czas realizacji projektu, chociaż w dalszym ciągu uważamy, że 10 miesięcy to okres wystarczający – stwierdził rzecznik PPL Piotr Rudzki.

Dodał, że nie wiadomo, jak zmiana terminów wpłynie na opóźnienia w realizacji projektu. Przetarg dotyczy terminalu o powierzchni 30 tys. m kw. W budynku ma być m.in. 30 stanowisk odprawy, 10 miejsc do kontroli bezpieczeństwa i po 8 do kontroli dokumentów przy wylotach i przylotach. Ponadto w terminalu będzie 10 bramek wylotowych i 3 taśmy do odbioru bagażu.

PPL zapewnia, że terminal na lotnisku w Radomiu będzie najnowocześniejszym tego typu obiektem w Polsce. Rocznie ma przyjmować 3 mln pasażerów. Jeśli w przyszłości będzie taka potrzeba, terminal będzie można rozbudować i zwiększyć go tak, by obsługiwał 9 mln pasażerów.

Lotnisko w Radomiu ma odciążyć port Chopina w Warszawie. Zostaną tam skierowane głównie loty czarterowe i niskokosztowe, które teraz obsługuje stołeczne lotnisko.

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" ocenia, że inwestycja w Radomiu będzie kosztować ok. 270 mln zł.

