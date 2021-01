Mazowieckie. Wtargnął do mieszkania znajomej i groził zgwałceniem i zabiciem

Mazowieckie. Mężczyzna zagroził gwałtem

- Jak ustalili policjanci 55-latek przyszedł do miejsca zamieszkania swojej znajomej, gdy ta nie chciała go wpuścić do środka, ten uderzył ją w twarz, po czym wszedł do środka. Mężczyzna zagroził kobiecie gwałtem, oświadczył również, że jak będzie stawiała opór to zgwałci jej matkę, która również przebywała w domu. Mężczyzna siłą wepchnął starszą z kobiet do łazienki, po czym próbował doprowadzić swoją znajomą do obcowania płciowego – opisuje przebieg zdarzenia asp. szt. Sitek.