Mazowieckie. Wycięto ponad 60 zdrowych drzew w centrum Milanówka

Milanówek. Wycinkę zauważyli mieszkańcy

- Starostwo skierowało tam leśnika, który wyznaczył drzewa do wycinki. Jednak kolejnej nocy pojawiły się na drzewach dodatkowe oznaczenia, które sugerowały, że coś jest nie tak. Mieszkańcy byli zaniepokojeni i powiadomili o tym leśnika, który zjawił się na miejscu i odznaczył te drzewa. Czynność była wykonywana razem ze strażą miejską. Do ostatniej soboty nic się nie działo. W sobotę pojawili się pilarze (...) oni nie chcieli tnąć tych drzew, które zostały wyznaczone do usunięcia przez leśnika. Oni skupili się na tych dorodnych albo na tych, które były odznaczone, czyli chcieli dostać się do środka działki tak, żeby ją wyczyścić z drzew. Wobec tego działanie było nielegalne - mówi Napłoszek, cytowany przez "Radio Kolor".