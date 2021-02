Mazowieckie. Zabójstwo w hostelu. Obywatel Ukrainy zatrzymany

Jak poinformowała w piątek rano asp. sztab. Katarzyna Zych z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim niedaleko Warszawy, do tragicznych wydarzeń doszło nocą 29 stycznia. Grodziscy policjanci otrzymali wezwanie do jednego z hosteli w gminie Żabia Wola. Według relacji osoby zgłaszającej miało tam dojść do awantury pomiędzy mieszkańcami.