Mazowieckie. Zabytków pod dostatkiem. Niech będą dobrze chronione

- Obecnie na Mazowszu znajduje się 7949 budowli wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych, co jest największą liczbą w Polsce po województwie dolnośląskim (8907), a przed województwem wielkopolskim (7920). Potwierdzają to najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego - poinformował profesor Jakub Lewicki, mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków.