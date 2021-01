Mazowieckie. Zaszczepiona starosta z Sochaczewa. "Nie chciałam, żeby szczepionka się zmarnowała"

- Skoro już do tego doszło, że muszę się tłumaczyć, 30 listopada miałam wynik pozytywny na COVIDA. Zrobiłam powtórny test, okazało się, że jestem ozdrowieńcem. Zgodnie ze wszystkimi danymi, które się pojawiają, mam odporność z tego tytułu jako ozdrowieniec, co najmniej na pół roku. Nie było w żaden sposób moją intencją to, żeby to przyspieszyć - wyjaśniła.