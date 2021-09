Mazowieckie. Zderzenie auta z koparką. Kierowca zakleszczony w pojeździe

Strażacy użyli narzędzi hydraulicznych, by dostać się do wnętrza samochodu, w którym przebywał uwięziony kierowca. Poszkodowany to 23-letni mężczyzna. Po uwolnieniu go z jego własnego samochodu, który stał się pułapką, ranny kierowca został zabrany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.