Mazowieckie. Zlikwidowano magazyn z podrobioną odzieżą i tekstyliami

Kilka dni temu policjanci udali się do Słupna, gdzie miał przebywać podejrzany. Funkcjonariusze obserwując posesję, zauważyli wyjeżdżający z niej samochód osobowy marki hyundai. Policjanci pojechali za autem. Kierowca doprowadził ich aż do posesji w Kobyłce. Funkcjonariusze skontrolowali pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze. W budynku znaleźli odzież, tekstylia, torebki, paski, portfele i skarpetki. W jednym z pomieszczeń znajdowała się maszyna - prasa z szablonami do wycinania znaków towarowych znanych firm. Wartość rynkowa zabezpieczonego mienia oszacowano na kwotę ponad 100 tys. zł.