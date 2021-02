Mazowieckie. Zmuszali 32-latkę do prostytucji. Zostali aresztowani

Do aresztu trafiło dwóch mężczyzn i kobieta, którzy przetrzymywali 32-latkę na terenie powiatu ostrowskiego. Zmuszali kobietę do prostytucji, osiągając z tego korzyść majątkową. Grozi im kara do 10 lat więzienia.

Mazowieckie. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla trójki podejrzanych Źródło: East News , Fot: East News