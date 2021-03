Mazowsze. Bus zderzył się z samochodem. Siedem osób rannych

Jak informuje RMF 24, do wypadku doszło na wysokości Kraszewa (pow. ciechanowski) między Płońskiem a Ciechanowem. W tym miejscu bus zderzył się z audi.

Do wypadku doszło, kiedy kierowca osobowego audi zjechał na przeciwległy pas i uderzył czołowo w nadjeżdżającego busa - volkswagena transportera. Siedem osób zostało przewiezionych do szpitali. Są to kierowca busa, pięciu jego pasażerów oraz prowadząca audi.