Mazowsze. Cztery interwencje w ciągu doby. Nietrzeźwy mężczyzna dał się we znaki policjantom

29-latek z powiatu płońskiego na Mazowszu długo nie zapomni ostatniej niedzieli. W ciągu 24 godzin miał do czynienia z policjantami aż cztery razy. Dachował, uderzył w drzewo, był pijany i wpadł pod busa.

Drugie spotkanie miało miejsce tego samego dnia, ok. godz. 20 w Baboszewie. Wtedy patrol drogówki zauważył motorowerzystę, który nie potrafił zachować – jak to określono – "prostego toru jazdy". Gdy policjanci zatrzymali go do kontroli, okazało się, że był to ten sam 29-latek, którego auto rano dachowało.