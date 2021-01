Mazowsze. Jest szansa na białe ferie. W województwie zawita zima

Ze wschodu nadciąga do nas wyż. Synoptycy spodziewają się śniegu już w nocy ze środy na czwartek. - Jeżeli będzie występował opad, to będzie to właśnie opad śniegu. Mało tego, jeżeli ten śnieg będzie występował, to on tworzył będzie pokrywę śnieżną i ta pokrywa może się utrzymywać, ponieważ do weekendu temperatury - zarówno maksymalne, jak i minimalne - będą właściwie w granicach zera i poniżej zera - powiedział "Radiu dla Ciebie" Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.