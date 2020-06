Mazowsze. Najwyższy stopień zagrożenia. IMGW alarmuje

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że w całej Polsce pojawi się silny deszcz i gwałtowne burze. W kilku rejonach Mazowsza IMGW podniósł stopień alarmów przed burzami z gradem do najwyższego – trzeciego.

Alarm trzeciego stopnia obowiązuje aktualnie w Warszawie oraz wielu okolicznych powiatach: mińskim, lipskim, zwoleńskim, kozienickim, garwolińskim, otwockim, piaseczyńskim oraz wołomińskim i legionowskim.

IMGW ostrzega przed gwałtownymi burzami z silnymi opadami deszczu. Miejscami może spaść od 50 do 70 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie do 80 litrów na mkw. Może pojawić się także grad. W Warszawie silnie również powieje – do 65 km/h.