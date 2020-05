Mazowsze. Policjanci przesadzili. Wiele kar wymierzono niesłusznie

Kto nie chciał przyjąć mandatu wypisywanego przez partole policji, musiał się liczyć, że policja skieruje wniosek do sądu o ukaranie. Niektóre notatki o naruszeniu zasad policja przesyłała do sanepidu. To, jak grożono odmawiającym przyjęcia mandatu, mogło skutkować karą do 30 tysięcy złotych.