Mazowsze. Ruszają izolatoria oraz hotele dla medyka

Izolatoria znajdują się w pobliżu szpitali z oddziałami zakaźnymi. W Warszawie są to dwa punkty.

Do izolatoriów pacjentów kierują lekarze z jednoimiennych szpitali zakaźnych oraz szpitali, w których strukturze działa oddział zakaźny sprawując jednocześnie opiekę medyczną.

Koronawirus. Mazowsze. Kto będzie kierowany do izolatorium?

Do izolatoriów będą kierowane osoby chore na infekcję COVID-19 o łagodnym przebiegu, nie wymagające leczenia w szpitalu oraz osoby, u których podejrzewa się zachorowanie. Chodzi o osoby, które zostały skierowane przez lekarza do leczenia lub diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 w izolacji poza szpitalem. W izolatoriach będą też mogły przebywać osoby, którym lekarz zlecił izolację w domu, ale nie powinny w nim przebywać ze względu na możliwość zakażenia bliskich z grupy podwyższonego ryzyka - np. osób starszych, z obniżoną odpornością. Do izolatorium trafią też ci, którym lekarz zlecił izolację w domu, lecz z innych przyczyn nie mogą się jej poddać w miejscu zamieszkania.