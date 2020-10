Mazowsze. W Warszawie do szpitali "covidowych" dołączają nowe

- Nieustannie, codziennie podejmuję decyzje o kolejnych szpitalach, które dołączamy do tzw. drugiego poziomu dedykowanego leczeniu pacjentów zakażonych COVID-19. I takich łóżek na dziś (...) mamy 1 tys. 166, z czego 546 łóżek jest zajętych - mówił wojewoda mazowiecki. Jak przekazał, jeśli chodzi o łóżka do intensywnej terapii z udziałem respiratora, to jest ich 94, z czego 51 jest zajętych.