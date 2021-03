Mazowsze. Wojewoda zwiększa bazę łóżek. Przybyło 550 miejsc dla pacjentów z COVID-19

Decyzjami wojewody planowane jest również uruchomienie kolejnych ok. 340 łóżek, w tym ok. 70 miejsc respiratorowych dla pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 oraz ok. 300 dodatkowych miejsc w szpitalach tymczasowych.

Warszawa. Wolne łóżka w stolicy

Pacjenci z COVID-19 przyjmowani są także do szpitali tymczasowych. Według raportów przekazywanych do 12 marca, w szpitalach tymczasowych na Mazowszu hospitalizowanych jest: w Szpitalu Południowym w Warszawie - 47 pacjentów, w tym 7 pod respiratorem; w Szpitalu w Płocku - 23 pacjentów; w Szpitalu w Siedlcach - 65 pacjentów, w tym 11 pod respiratorem; w Szpitalu modułowy WIM - 56 pacjentów, w tym 11 pod respiratorem. Pacjenci są też hospitalizowani w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Dotychczas urząd przekazał 235 kandydatur do pracy w Szpitalu Południowym, a łącznie do szpitali tymczasowych - ponad 500 zgłoszeń do pracy. Ponadto, od 8 marca wojewoda skierował także do pracy w Szpitalu Południowym 42 lekarzy i 14 pielęgniarek.