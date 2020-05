Mazowsze. Wołomin. Wandale zniszczyli mienie kolejowe

Funkcjonariusze ustalili, że mężczyźni prawdopodobnie wsiedli do pociągu i odjechali w kierunku Łochowa.

Wkrótce policja dostała informacje, że do podobnego zdarzenia doszło również na stacji PKP Ostrówek Węgrowski, a ponadto w pociągu relacji Małkinia – Warszawa Wileńska ktoś wyrwał pięć młotków bezpieczeństwa i zbił szybę jednego z bocznych okien wagonu.

Policja poprosiła PKP Koleje Mazowieckie o przekazanie monitoringu zarówno ze stacji kolejowych, na których doszło do uszkodzenia mienia, jak również z pociągu. Funkcjonariusze na podstawie video szybko ustalili podejrzanych.

Kilka dni temu policjanci z Jadowa udali się do 19-letniego mieszkańca Strachowa, u którego w mieszkaniu ujawnili i zabezpieczyli dwa młotki bezpieczeństwa pochodzące z pociągu. Tego samego dnia funkcjonariusze pojechali też do 20-latka, mieszkańca Adampola. U niego też ujawnili dwa kolejne młotki bezpieczeństwa. Mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do celi.