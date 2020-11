Mazowsze. Wybuch gazu w domu jednorodzinnym

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 17:00. Siła wybuchu była tak duża, że doszło do wybicia szyb w oknach i drzwi garażowych.

Wybuch gazu. Mazowsze. Mężczyzna trafił do szpitala

W budynku mieszkało małżeństwo z dwójką dzieci i babcią. W skutek eksplozji ucierpiał 35-letni ojciec, który został przewieziony do szpitala. Z informacji przekazanych przez straż pożarną wynika, że poparzenia mogły objąć aż do 40 proc. ciała mężczyzny.

Obecny na miejscu inspektor nadzoru budowlanego ocenił że budynek nie nadaje się do tego by można był w nim przebywać, w związku z czym pozostali domownicy znaleźli schronienie u sąsiadów.

Wybuch gazu. Eksplozja pod Łodzią

To niejedyny wybuch gazu w prywatnym domu, do którego doszło w niedzielę w Polsce. Wielka eksplozja miała miejsce także we Włodzimierzowie w woj. łódzkim. Tam jednorodzinny dom uległ częściowemu zawaleniu. Spod gruzów udało się wydobyć dwie ranne osoby, niestety, jedna osoba zmarła.