Mazowsze. Zasłużony funkcjonariusz policji przechodzi na emeryturę

Policja na Mazowszu pożegnała jednego ze swoich najbardziej zasłużonych funkcjonariuszy. Przez lata duet mł. asp. Sebastian Domański i owczarek Azmar byli niemal nierozłączni.

Rodzeństwo owczarka to także funkcjonariusze policji. W czasie swojej siedmioletniej służby Azmar wielokrotnie wskazał drogę odejścia sprawcy z miejsca zdarzenia, co doprowadziło do ich zatrzymań.