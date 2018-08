MediaMarkt w Parku Handlowym Zielony Targówek

Sklep popularnej sieci MediaMarkt został otwarty w Parku Handlowym Zielony Targówek. Zastąpił on markę Saturn, obecną dotychczas w tej lokalizacji. Nowy MediaMarkt zapewni klientom pełny asortyment elektroniki użytkowej oraz kompleksową obsługę.

Otwarcie sklepu pod nowym szyldem jest wynikiem procesu łączenia sieci handlowych MediaMarkt i Saturn. Wszystkie kanały sprzedaży obu sieci zostaną zintegrowane pod marką MediaMarkt, co pozwoli znacząco wzmocnić pozycję marki na rynku. Po zakończeniu procesu integracji sieci, klienci będą mieli do dyspozycji 85 sklepów MediaMarkt.

MediaMarkt od 20 lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród użytkowników nowych technologii, poszukujących kompleksowej oferty produktów w najlepszej cenie. Nowy MediaMarkt, zlokalizowany w Parku Handlowym Zielony Targówek, zapewni klientom idealne warunki do poznawania najnowszych urządzeń i rozwiązach technologicznych. W ofercie sklepu znajdziemy produkty największych światowych producentów oraz urządzenia marek własnych KOENIC, ok., PEAQ oraz ISY.

Atrakcyjna i szeroka oferta to nie jedyny wyróżnik MediaMarkt. Wychodząc poza wąsko pojmowaną rolę „sklepu”, MediaMarkt zapewnia szeroki wachlarz usług, które pozwolą od razu cieszyć się wszystkimi możliwościami nowo zakpionego sprzętu. Są to między innymi: dostawa i instalacja urządzeń w domu, pierwsze uruchomienie komputera, instalacja oprogramowania czy przegrywanie danych z urządzeń. Nowy tablet i smartfon można na miejscu zabezpieczyć szybą lub folią ochronną. W sklepie znajduje się też punkt napraw ekspresowych, w którym można wymienić baterię, wyświetlacz lub dokonać innej drobnej naprawy smartfona. Klienci mogą skorzystać z oferty ratalnej i opcji rozszerzonej ochrony produktów.

MediaMarkt dba o ochronę środowiska i zachęca swoich klientów do podejmowania działań proekologicznych. Sklep przyjmuje zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, zgodny z oferowanym asortymentem – dotyczy to także urządzeń o dużych gabarytach. Nie jest przy tym wymagane dokonanie zakupu nowego urządzenia, a usługa jest bezpłatna. Elektroodpady są przekazywane do odpowiednich zakładów przetwarzania. Dzięki temu nie trafiają one na składowiska i nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego.