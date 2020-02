Metro na Bródnie przygotowane do drążenia tunelu. Tarcze Anna i Maria ruszają pod ziemię [ZDJĘCIA]

Pracownicy budowy II linii metra na północy Warszawy wylali beton na najniższym poziomie przyszłej stacji Bródno. Z tego miejsca wiosną tarcze TBM Anna i Maria rozpoczną drążenie tunelu podziemnej kolejki.

"Mimo tak dużej kubatury, prawie 470 tysięcy metrów sześciennych, wykonawca już po 16 miesiącach od rozpoczęcia budowy rozpoczął wylewanie płyty dennej stacji. To ważny etap budowy, bo właśnie tu powstają konstrukcje, umożliwiające start maszyn TBM" - podał warszawski ratusz w specjalnym komunikacie.

Metro na Bródnie. Tarcze gotowe do pracy

Dzięki wylaniu betonu na poziomie płyty dennej na stacji Bródno tarcze Anna i Maria rozpoczną swoje prace już na wiosnę. Będą one drążyć tunel metra w kierunku stacji Trocka. Łącznie muszą przygotować czeka je prawie 6 km drążenia.

Bardzo zaawansowane są również prace na pozostałych dwóch placach budowy, stacji Kondratowicza i Zacisze . Tam budowniczowie wydobywają ziemię z poziomu -2 i wkrótce rozpoczną również wylewanie płyt dennych. Ratusz podkreśla, że to ważna wiadomość dla mieszkańców, ponieważ kiedy korpusy stacji będą już gotowe , zmniejszy się uciążliwość prac budowlanych.

Przypomnijmy, że II linia metra w Warszawie zostanie na północy wydłużona o trzy stacje. Przystanek C19 roboczo nazwano "Zacisze". Jest zlokalizowany pod ul. Figara w pobliżu skrzyżowania z ul. Codzienną. Kolejna stacja to C20 "Kondratowicza" przy skrzyżowaniu ulic Malborskiej i Kondratowicza. Trzecim przystankiem będzie C21 "Bródno", która znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Kondratowicza i Rembielińskiej.

Cały odcinek będzie połączony ponad 4 km tuneli. Za ostatnią stacją wykonawcy II linii metra budują dużą halę. Ma mieć 11 torów i będzie służyć do zawracania i postoju pociągów. Wybudowane zostaną także trzy wentylatornie. Wykonawca, konsorcjum firm Astaldi i Gulermak, ma czas do września 2021 roku. Wartość projketu, współfinansowanego przez UE, to prawie 1,4 mld zł.