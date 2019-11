Metro na Bródno. Ruszyła nowa linia produkcyjna, zjeżdżają z niej 20-tonowe elementy tunelu

W Warszawie, w fabryce przy ul. Marywilskiej, ruszyła produkcja 20-tonowych części konstrukcyjnych drugiej linii metra. Praca trwa przez całą dobę.

Linia produkcyjna ma 8 przystanków i pracuje non stop. Jak podał warszawski ratusz, produkcja konstrukcji części do budowy drugiej linii metra odbywa się "w systemie karuzelowym z jedną mobilną linią".

"Pierścień obudowy tunelu to potężna konstrukcja o średnicy ok. 6,5 m, składająca się z 5 elementów podstawowych i jednego klucza, czyli elementu w formie trapezu, który zamyka pierścień. Do jego wykonania potrzebnych jest 8 m3 mieszanki betonu, włókien polipropylenowych i ok. 600 kg stalowej konstrukcji zbrojenia" – napisali przedstawiciele warszawskiej spółki.