Metro w Warszawie. Milion pasażerów więcej dłuższej drugiej linii metra

Druga linia metra od miesiąca jeździ wydłużoną trasą na Targówek. Od połowy września z trasy skorzystały prawie cztery miliony pasażerów.

Według danych miejskiego przewoźnika, pociągi metra na linii M2 dziennie przewożą prawie 180 tysięcy pasażerów. 10 października padł rekord – wtedy z transportu podziemnego na trasie na Targówek skorzystało dokładnie 178 514 mieszkańców Warszawy. Rok wcześniej było to średnio o 30 tys. osób mniej.

"Korzysta z niej nawet 14 597 osób - tak było 9 października. Te liczby wyraźnie zmieniły się w ciągu miesiąca, bo po skierowaniu (od 30 września) autobusów z Białołęki i Targówka do stacji metra, liczba pasażerów na Trockiej wzrosła niemal dwukrotnie" – czytamy w komunikacie urzędu.

Metro jest popularne także wśród studentów. "Dane z bramek wejściowych pokazują również, że w drodze do kampusu przy Krakowskim Przedmieściu studenci chętnie wybierają metro. We wrześniu w dni powszednie na stację Nowy Świat-Uniwersytet wchodziło ok. 11-12 tys. osób, a w październiku ponad 17 tys." - dodają urzędnicy.