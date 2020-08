Metro Warszawskie. Radni wybrali nazwy stacji na Bródnie

To Rada Miasta wybiera konkretne nazw dla nowych stacji metra. Jak przypomina portal "Transport-Publiczny" w kwestii II linii metra, mieszkańcy Warszawy mogli być niejednokrotnie zaskoczeni. Nazwy bowiem zmieniane były wielokrotnie, a władze miasta wybierały wyjątkowo długie nazewnictwo, przykładowo zamiast Nowy Świat to Nowy Świat – Uniwersytet czy zamiast Powiśle to Centrum Nauki Kopernik.