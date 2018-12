Miało być pięknie, jest koszmar. Lokatorzy są przerażeni tym, co zastali w nowym budynku

Zalana kotłownia, niedziałające windy, nieszczelny hydrant, brak ciepłej wody, wadliwa instalacja wentylacyjna i problemy z podłączeniem gazu - nowi lokatorzy dopiero co oddanego do użytku bloku każdego dnia zgłaszają mniejsze bądź większe usterki. Administrator osiedla otwarcie przyznaje: "Tak nie powinno być".

Osiedle budowano w II etapach. Część lokatorów wciąż czeka na klucze do swoich mieszkań. (East News, Fot: ARKADIUSZ ZIOLEK)

Na platformę #dziejesie otrzymaliśmy informację od zaniepokojonej mieszkanki warszawskiego Osiedla Piecyka (bo tak nazywa się inwestycja realizowana przez Unimax Development). Poniżej przytaczamy fragmenty z jej emocjonalnego maila:

Piszę do Państwa, gdyż jestem przerażona od miesiąca, czyli od momentu przeprowadzenia się z rodziną do nowego mieszkania. Koszmar zaczął się już rok temu, gdy widząc brak postępu prac deweloper zapierał się, że idzie wszystko zgodnie z planem. Zakończenie budowy miało zakończyć się w marcu, zakończyło się z końcem sierpnia. Przez cały czas wszyscy byliśmy oszukiwani, że to tylko dwa tygodnie więcej i tak w kółko. Przepadły urlopy, doszły nerwy, gdyż nikt nie wiedział, co się dzieje. Czy są problemy finansowe, upadłość. Zero rzetelnej informacji.

To jednak był dopiero początek - pisze dalej właścicielka lokalu przy ul. Piecyka. - Gdy dwa miesiące temu nastąpiło przekazywanie kluczy, wszyscy odetchnęli z ulgą. Pomimo tego, iż już wiadomo było, że wiele obietnic nie zostanie spełnionych (np. wybudowanie drogi). Dziś coś we mnie pękło, gdy na grupie rano napisała osoba o zalaniu kotłowni. Dzieci już się ubierały na spacer, a mi pojawiły się czarne myśli o kolejnych dniach bez ciepłej wody i możliwe, że bez ogrzewania. Zostaliśmy w domu, grzejniki ustawiłam na 5, nalałam wody w garnki i umyłam dzieci. Na szczęście nie było tylko cieplej wody. Ogrzewanie chodziło.

Minęły dwa miesiące a wciąż wiele osób ma problemy z ogrzewaniem. 16,5C, 18C, 19C w mieszkaniu. Ciągłe braki ciepłej wody. Jedni czasem mają inni nie. Najdłużej wody u nas nie było 3,5 dnia. Wmawiano nam, że woda jest ciepła. Sprawdzano po mieszkaniach, czy mówimy prawdę. Boimy się, że instalacja została źle wykonana i gdy przyjdą mrozy będzie trzeba co chwile uciekać z mieszkania - czytamy w mailu.

W dalszej części listu dowiadujemy się, że kilka dni temu do facebookowej grupy założonej przez mieszkańców dołączył administrator budynku. Zdaniem kobiety zrobił to w celu złagodzenia napiętej sytuacji. Nasza informatorka zarzuca mu jednak, że nie wypełnia rzetelnie swoich obowiązków. - Dzwoniłam kilka razy z awarią wody. Kazano czekać. Nic nie zrobiono przez dwa dni - żali się kobieta.

Następnie wylicza: - Zalana kotłownia, ciągle zepsute windy, hydranty, z których leci woda przed budynkiem. Powietrze zaciąga do środka mieszkań. Najprawdopodobniej źle wykonano instalacje. Tak samo mówimy między sobą, że problemy z podłączeniem gazu wynikają z tego, że instalacja przez Unimax jest też źle wykonana. Wykonawca miał problemy finansowe, budowa stała przez wiele tygodni i nastąpiło cięcie kosztów. Nie wiemy, co będzie dalej. Bałagan, jaki panuje, może pokazać sytuacja w której sprzedano i podpisano akt notarialny dwa razy na to samo miejsce. Z komórką lokatorską było tak samo - zauważa mieszkanka osiedla.

Standard czy pasmo nieszczęść?

Adres przy ul. Teofila Piecyka na Pradze Północ w Warszawie dla większości zamieszkałych tam rodzin jest miejscem, gdzie spędzą resztę swojego życia. Pierwszą łopatę na terenie inwestycji liczącym 1 ha wbito 21.10.2016 roku. Początkowo realizacja miała objąć 175 mieszkań, jednak plany te zrewidowano i ostatecznie ustalono, że kameralny, trójskrzydłowy budynek pomieści maksymalnie 83 lokale.

Sprawdziliśmy, czy faktycznie w ciągu zaledwie kilkudziesięciu godzin, w dopiero co oddanym do użytku budynku, pojawiła się "czarna seria" usterek.

Wszystko zaczęło się z początkiem grudnia. Pierwszego dnia wysiadło ogrzewanie w kilku lokalach na klatce. Awaria została usunięta późnym wieczorem, a jej przyczyną był zapchany filtr.

Następnego dnia administracja odnotowała kolejne nieszczęśliwe zdarzenia. Najpierw woda zalała kotłownię i szyb windy. Okazało się, że pękł zawór bezpieczeństwa. "Woda jednak nie została zatrzymana w pomieszczeniu kotłowni ze względu na niewłaściwe wyprofilowanie powierzchni i spłynęła po klatce i windzie do poziomu garażu" - pisze administrator osiedla w grupie założonej przez mieszkańców na Facebooku. Do tego wszystkiego doszła nieszczelność hydrantu, z którego zaczęło się po prostu lać. Przez cały dzień znów nie działała winda. Nie było też ciepłej wody w kranach.

Zarówno deweloper, jak i wykonawca, zadeklarowali usunięcie awarii nazajutrz Ale to nie zapewniło spokojnego snu mieszkańcom osiedla. Jedna z internautek podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat niesprawnej instalacji wentylacyjnej. "Skoro już mamy dzień awarii, to w toku postów i ja dorzucę cegiełkę.

Chodzi o ciąg wsteczny - w salonie kratka wentylacyjna pięknie wciąga powietrze do siebie, natomiast zarówno w łazience, jak i w toalecie występuje ciąg wsteczny - zimne powietrze dostaje się do mieszkania zamiast być wciągane. Nawet ciężko kąpiel wziąć, jak wieje zimnem non stop. Dzieje się tak pomimo ciągle otwartych drzwi do obu łazienek i otwartych wywietrzników przy oknach (cyrkulacja powietrza zachowana)" - pisze lokatorka.

Ręce opadają

Administrator osiedla (który poprosił nas o zachowanie anonimowości), odniósł się do wszystkich wątpliwości i zapytań mieszkańców na Facebooku, chcąc ich jednocześnie uspokoić. W swoim wpisie przyznał, że na osiedlu "panuje dość nerwowa atmosfera". Postanowiliśmy skontaktować się z nim i zapytać, na czym polega i co jest wynikiem tej nerwowości.

- Rzeczywiście, na osiedlu dzieje się dużo złych rzeczy. Największy kłopot jest z ciepłą wodą i ogrzewaniem. Jeżeli w jednym miejscu usuwamy awarię, to za chwilę pojawia się w drugim. Nie wiem, czy można mówić wtedy o usuwaniu awarii, bo ta jest zdarzeniem losowym. Tutaj mamy do czynienia z permanentnym stanem - wyjaśnia mężczyzna.

W rozmowie telefonicznej z WP zapewnia, że robi wszystko, aby przywrócić obiekt do użyteczności. - W sobotę mieliśmy zapchany filtr, przez co parę mieszkań nie miało ogrzewania. W niedzielę było podobnie. Sprawdzono zawory i wszystko powinno działać. Chciałbym, żeby tak było. Ale dwa miesiące doświadczenia pobytu na tym osiedlu, kiedy zaczął się okres grzewczy, nauczyły mnie, że to raczej niemożliwe.

W zeszłym tygodniu - kontynuuje administrator - mieliśmy np. serwis, który ustawiał instalację. Miało być wszystko dobrze. Minęło kilka dni i znowu to samo.

Jako firma administrująca, jesteśmy na rynku 20 lat. Braliśmy osiedla od deweloperów, jak i przejmowaliśmy budynki już istniejące. Nigdy nie mieliśmy do czynienia z czymś takim, słowo daję. Sprawa jest na ostrzu noża. Tak być nie powinno. Zbliża się zima, ludzie nie mogą zostać bez ogrzewania - zaznacza nasz rozmówca.

Początkiem złych emocji na osiedlu miała być kwestia terminu przekazania mieszkań. Według relacji mieszkańców, jest przesunięty o pół roku. Nakładają się też kwestie z przebudowami wewnątrz lokali. - Doszło do pewnych ustaleń między sprzedawcą a mieszkańcami, z których do końca się nie wywiązano. To też jest powód nerwowości wśród niektórych lokatorów - wyjaśnia mężczyzna. Trzecią kwestią, która przelewa czarę goryczy, są właśnie powtarzające się awarie.

- Jeżeli ktoś wprowadza się do nowego mieszkania, za które zapłacił czterysta, pięćset, czy sześćset tysięcy w zależności od metrażu, i ma małe dziecko, to nie wyobrażam sobie, żeby mieszkał tam bez ogrzewania zimą - twierdzi administrator. Zarzeka się też, że wszystko ma swoje granice. - Nasza desperacja osiągnęła taki poziom, że rozważamy zejście z tego obiektu. Jesteśmy wyspecjalizowani w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, które są sprawne i nadają się do użytkowania. Mamy za dużo do stracenia, żeby w tym uczestniczyć - deklaruje.

Oświadczenie Unimaxu

Zwróciliśmy się do dewelopera odpowiedzialnego za inwestycję wartą 55 mln złotych o wyjaśnienia związane z tą sytuacją. Drogą mailową poprosiliśmy o odpowiedź na kilka pytań, m.in. o to, czy do firmy Unimax dotarły jakiekolwiek niepokojące sygnały dotyczące licznych awarii od lokatorów Osiedla Piecyka w Warszawie, jakie kroki zostały podjęte, by ulżyć mieszkańcom oraz czy w trakcie budowy wystąpiły nieprawidłowości w dokumentacji (rzekome podpisanie aktu notarialnego dwa razy) lub problemy finansowe, które skutkowały przestojem w pracach.

Poniżej publikujemy treść listu, który otrzymaliśmy od dewelopera:

"Dziękujemy za zainteresowanie naszą inwestycją.

Informujemy, że obowiązujący nas standard obsługi klienta nie upoważnia nas do udzielania informacji, ani też publicznego komentowania sytuacji, w których uczestniczą dwie strony transakcji.

W ramach tego samego standardu wszelkie spory i wątpliwości wyjaśniamy w drodze bezpośrednich i indywidualnych rozmów.

Nie jesteśmy również w żaden sposób uprawnieni do wypowiadania się na temat sytuacji finansowej jakichkolwiek innych podmiotów gospodarczych, jednak zapewniamy, że wszystkie nasze spółki, biorące udział w procesie inwestycyjnym są w bardzo dobrej kondycji finansowej, a całość inwestycji jest nadzorowana przez bank finansujący. Ponadto, cały etap pierwszy i znakomita większość (ponad 85%) drugiego zostały przez nas rozliczone z wykonawcami.

Każdy proces inwestycyjny, rozłożony na 18 miesięcy, jest obarczony ryzykiem czasowym, ponieważ nie wszystkie problemy da się przewidzieć na półtora, a czasami dwa lata do przodu. Jednak nas, jako dewelopera, wiążą zapisy ustawy deweloperskiej, które nakładają na dewelopera obowiązek podania daty, do której nastąpi przeniesienie własności lokalu. W przypadku Osiedla Piecyka I jest to 31.12.2018 r. Ponad połowa klientów już posiada podpisane akty notarialne, a reszta jest lub zostanie umówiona w terminie do 21.12.2018 r. Liczba odebranych mieszkań to 74 z 83. Warunkiem przekazania jest jednak wpłata pozostającej do rozliczenia kwoty.

"Poprawki wprowadzane są bez zbędnej zwłoki"

W kwestiach technicznych: budynek mieszkalny jest złożonym systemem różnego rodzaju sieci i współpracujących urządzeń, którego sprawne działanie wymaga fazy przygotowawczej (rozruchy, regulacje, optymalizacja), co stanowi naturalny etap użytkowania każdej inwestycji. W tym pierwszym, dynamicznym okresie bardzo często pojawiają się również prace prowadzone przez mieszkańców i związane z nimi zakłócenia i ograniczenia (np. czasowe wyłączenia mediów czy też nieustanne blokowanie wind, co wprowadza je w tryb awaryjny), co również jest bardzo powszechną praktyką.

Należy podkreślić, że na tym etapie występuje bardzo duża nieregularność procesu – podczas gdy część klientów prowadzi bardzo intensywne prace, inni są nieobecni, część mieszkań jest niedostępnych, co w przypadku prac rozruchowych stanowi istotną przeszkodę. Przykładem jest choćby banalne odpowietrzenie grzejników czy nierównomierne dogrzewanie mieszkań spowodowane brakiem użytkowania sąsiadujących lokali (zdarza się, że nieużytkowane mieszkania mają zakręcone głowice we wszystkich grzejnikach).

Wszelkie niedogodności pojawiające się na tym etapie są zgłaszane do kierownictwa budowy i na bieżąco usuwane. Wszyscy klienci mają do stałej dyspozycji osoby zarówno odpowiedzialne za realizację, jak również otrzymują wsparcie od biura sprzedaży, a przede wszystkim administratora. Poprawki wprowadzane są bez zbędnej zwłoki, a prace trwają również w weekendy."

