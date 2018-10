Miasto Jest Nasze: Nie można wygodnie przejechać rowerem przez centrum

Justyna Glusman przedstawiła postulaty dla rowerzystów. Zwróciła uwagę m.in na brak ścieżek rowerowych w centrum. - Tego lata miasto doliczyło się 7 procent udziału rowerzystów w transporcie - podkreśliła Glusman.



Kandydatka ruchów miejskich na prezydenta Warszawy, Justyna Glusman uważa, że są braki w zakresie infrastruktury przez centrum. - W dalszym ciągu mimo wielu kilometrów, które są budowane, nie można wygodnie przejechać przez centrum miasta. Mamy w pobliżu dwa duże ronda: rondo Dmowskiego i 40-latka. One są niemożliwe w przejechaniu. Podobnie jest przy Marszałkowskiej, bo pomimo miejsca, nie ma ścieżki rowerowej i rowerzyści jeżdżą chodnikami - stwierdziła Glusman.

- Pierwszy z prawdziwego zdarzenia przejazd od końca Alei Jerozolimskich do Służewca - proponuje kandydatka.

Jan Mencwel, prezes stowarzyszenia Miasto Jest Nasze zaznacza, że można w Warszawie przejechać tylko jednym długim korytarzem rowerowym od Pragi przez most Świętokrzyski. - To jest jedyna taka trasa. Wiele z nich kończy się nie wiadomo gdzie, wszędzie są wyrwy i braki. Chcielibyśmy to uzupełnić, żeby infrastruktura rowerowa była pełna - deklaruje.