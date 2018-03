Miasto postawi alkomaty nad Wisłą. Wystarczy zapłacić i dmuchnąć

Warszawscy radni zadecydują w czwartek, czy na bulwarach wiślanych będzie można pić alkohol. Ponad to planują zamontowanie 24-godzinnych publicznych alkomatów nad Wisłą.

Zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych obowiązuje w całej Polsce. Jednak politycy dali samorządom możliwość odstąpienia od tej zasady w niektórych miejscach. Jak informuje wyborcza.pl, stołeczny ratusz zadecyduje o utworzeniu stref swobodnego spożywania alkoholu od Cypla Czerniakowskie do bulwaru Zbigniewa Religi na Żoliborzu. Picie pod chmurką nie będzie na pewno możliwe na plażach po praskiej stronie Wisły.

Warszawscy radni wpadli również na pomysł zamontowania ogólnodostępnych alkomatów na bulwarach. "Umieszczenie alkomatów w przestrzeni miejskiej, z łatwym dostępem dla szerszej grupy mieszkańców, przyczyni się do zwiększenia świadomości społecznej na temat szkodliwości nadużywania alkoholu, jak również wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na warszawskich ulicach” – brzmi treść uchwały.

Na urządzeniach zostaną zamontowane monitory, na których będą wyświetlane reklamy kampanii społecznych. Aby skorzystać z usługi, trzeba będzie zapłacić symboliczną kwotę. Z automatu wypadnie jednorazowy ustnik, w który trzeba będzie dmuchać do specjalnego otworu.

