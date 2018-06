Miasto zwiększa ilość buspasów, żeby było szybciej. "I tak wybieram samochód"

Stołeczny ratusz poinformował, że zwiększył ilość buspasów. Mają się pojawić na ulicy Kijowskiej i Raszyńskiej. Mieszkańcy Warszawy odpowiadają, że korki są nawet na buspasach, a korzystają z komunikacji, jak im się nie spieszy.

Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska zapowiada, że już za tydzień zostanie uruchomiony nowy buspas na Pradze-Północ, na ulicy Kijowskiej. - Nie jest to jednak ostatni wydzielony pas dla autobusów jaki planujemy uruchomić w tym roku. Już teraz mogę zapowiedzieć, że buspas na pewno pojawi się na ul. Raszyńskiej. Wytyczenie kolejnych poprzedzą szczegółowe analizy, które pomogą nam podjąć ostateczne decyzje - mówi Renata Kaznowska.

Nowy buspas na ul. Raszyńskiej, pomiędzy ul. Filtrową a Koszykową, czyli w kierunku pl. Zawiszy. Według przeprowadzonej analizy będzie działać w godzinach szczytu komunikacyjnego, czyli w godz. 7.00-10.00 i 14.00-19.00. Autobusy poruszać się będą wydzielonym pasem niemal do samego skrzyżowania z ul. Koszykową. Dzięki temu kierowcy pojazdów indywidualnych będą mieli możliwość skrętu w prawo w ul. Koszykową (nakaz skrętu w prawo). Natomiast prosto, do pl. Zawiszy mogłyby jechać tylko autobusy (ale już nie po wydzielonym pasie ruchu).

Według analiz funkcjonowanie buspasa skróci czas jazdy autobusów o ok. 100s, czyli o ok. 40 proc. Wdrożenie zmian planowane jest jeszcze w wakacje.

Dotychczas najdłuższa trasa dla autobusów jest na ulicach Radzymińska - al. „Solidarności” od ul. Krynoliny do gen. W. Andersa. Ma on w sumie 7775 m. Najkrótszy ma z kolei zaledwie 95 m. Został wytyczony na ul. Targowej, na odcinku od ul. Zamoyskiego do Mackiewicza. Ponad połowa buspasów obowiązuje całodobowo przez cały tydzień. Pozostałe funkcjonują zazwyczaj w godzinach szczytu komunikacyjnego w dni robocze.