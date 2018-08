Michał Olszewski miał wypadek. "Śmieciowym problemem" zajmie się kto inny

Michał Olszewski ze względu na drogowy incydent przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim. Wiceprezydent stolicy w czasie jazdy na rowerze doznał urazu kręgosłupa. Sprawą zajmie się policja. Tymczasem obowiązki poszkodowanego zostały już przekazane jego współpracownikom z warszawskiego ratusza.

Do wypadku doszło na początku tygodnia, gdy Olszewski wyjechał z Warszawy na urlop. Informacje o tym przykrym zdarzeniu potwierdziła rzecznika urzędu miasta, Agnieszka Kłąb. W rozmowie z tvnwarszawa.pl przyznała, że poszkodowany ma kilka tygodni zwolnienia. Nie chciała natomiast podać szczegółów na temat zdrowia wiceprezydenta, zasłaniając się jego prywatnością.

Jak ustalił "Super Express", Michał Olszewski uległ wypadkowi w mieście, w którym akurat spędzał czas wolny. Gdy jechał rowerem, doszło do incydentu: - To było bardzo bolesne, mam uraz kręgosłupa. Sprawa oczywiście będzie wyjaśniana przez policję - przekazał dziennikarzom.

Śmieci na ulicach

To właśnie ten ostatni dostał najtrudniejsze zadanie. Będzie musiał uporać się z problemem zalegających śmieci na Mokotowie. Od początku sierpnia wygasła bowiem umowa miasta z firmą zajmującą się odbiorem odpadów. Ponieważ żadna z firm nie chciała odbierać śmieci z tej dzielnicy, zadanie to wzięło na siebie Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Niestety kłopoty logistyczne doprowadziły ostatecznie do chaosu i rosnących stert odpadów na ulicach.