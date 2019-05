Michał Szpak pręży wyćwiczoną klatę na spacerze z psem

Medialna kariera Michała Szpaka rozpoczęła się osiem lat temu w programie X-Factor. Choć kontrowersyjny artysta od pierwszego wejrzenia zraził do siebie ówczesną jurorkę, Maję Sablewską , która skrytykowała go za styl , udało mu się wywalczyć w programie aż drugie miejsce. Od tamtej pory kariera 28-latka prężnie się rozwija, a on sam regularnie koncertuje.

Szpak z roli uczestnika talent show awansował na jurora w The Voice of Poland. Podczas programu, można było zobaczyć, że piosenkarz przywiązuje nie tylko uwagę do rzucających się w oczy kreacji, ale również ich jakości. Jakiś czas temu media donosiły, że na same stylizacje podczas udziału w muzycznym show Michał wydał blisko 80 tysięcy złotych.