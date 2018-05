Miesięcznica inna niż wszystkie. Zmiany na Krakowskim Przedmieściu

To będzie pierwsza miesięcznica bez Marszu Pamięci. Tym samym dziś na Krakowskim Przedmieściu zabrakło barierek i policyjnej obstawy.

Wszystko wskazuje na to, że to pierwsza miesięcznica bez dodatkowej policyjnej obstawy i zablokowanego Krakowskiego Przedmieścia. Zniknęły barierki, które od paru miesięcy na trwałe wpisały się do miejskiego krajobrazu. Pomimo tego, przed Pałacem Prezydenckim pojawiło się kilka osób ze stowarzyszenia Obywatele RP. Mieli ze sobą transparent hasłem: "Odzyskaliśmy Krakowskie Przedmieście dla was i dla nas".