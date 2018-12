Mieszkańcy 147 lokali musieli się stąd wynieść. Jest nowa ekspertyza bloku przy Piaskowej 9

Pomimo wcześniejszych sygnałów ze strony Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami o złym stanie technicznym budynku i zgłaszaniu konieczności przeprowadzenia kompleksowego remontu, ostatnia ekspertyza jest nieco bardziej optymistyczna. Na powrót mieszkańców jednak się nie zanosi.

Dobry, a wręcz "zadowalający" stan bloku przy ul. Piaskowej 9 - to wnioski z najnowszej ekspertyzy, do której dotarło "Radio dla Ciebie". Trudno za to mówić o zakończeniu tułaczki dawnych mieszkańców, których przymusowo wykwaterowano praktycznie z dnia na dzień w sierpniu tego roku. Nadal trzeba wykonać pilny remont, który ma usunąć błędy konstrukcyjne budynku .

"Poważne błędy projektowe"

Pomimo dodatkowych wniosków wniesionych do wcześniejszej ekspertyzy, inspektor budowlany wciąż odradza ponowne zasiedlenie mieszkań przy ul. Piaskowej. W połowie tego roku stwierdzono bowiem - potwierdzając tym samym przypuszczenia zaniepokojonych lokatorów - "poważne błędy projektowe" oraz ogólny kiepski stan pomieszczeń (pęknięte ściany, ugięte stropy, wilgoć we wnętrzach).

Nowa ocena to również konieczność weryfikacji ustaleń przez nadzór budowlany. A to z kolei oznacza przedłużenie oczekiwania wysiedlonych lokatorów na finał ich perypetii. Zamieszanie związane z wątpliwościami co do stanu budynku sprawiło, że znaczna część jego dawnych mieszkańców już podjęła decyzję - na Piaskową 9 nie wrócą.