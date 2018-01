Mieszkańcy oburzeni pomysłem drogowców. "Karetka nie mogła przejechać"

Mieszkańcom Mokotowa kończy się cierpliwość. Na ul. Dąbrowskiego i Madalińskiego postawiono rząd czarnych słupków. Mieszkańcy narzekają, że nie mają, gdzie parkować. Ze znalezieniem wolnego miejsca problem miały też karetki. - To skandal, który codziennie dzieje się na naszych oczach - mówi pani Asia, mieszkanka Mokotowa.

Co w przypadku, gdy tymi ulicami chce przejechać karetka? - Zasady ustępowania pojazdom uprzywilejowanym na wszystkich są takie same: należy starać się ustąpić przejazdu na tym na ile jest to możliwe, zjechać do krawędzi jezdni, zatrzymać się itd. Zarzut że samochody nie mogą zjechać na bok, bo stoją słupki jest o tyle nieprawdziwy, że tam, gdzie stoją słupki, wcześniej stały zaparkowane auta - więc zjechać i tak się nie dało - informuje Pieńkos.