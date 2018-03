Mieszkańcy Wesołej czekają na cud. "Będziemy protestować, jeśli droga przetnie dzielnicę"

Trwa spór o lokalizację wschodniej obwodnicy Warszawy. Drogowcy chcą ją budować przez centrum Wesołej, na co kategorycznie nie zgadzają się mieszkańcy dzielnicy. W poniedziałek na godz. 17. zaplanowano kolejne spotkanie mieszkańców Wesołej.

Od tygodnia trwają konsultacje społeczne przed wydaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy. Jak pisaliśmy, mieszkańcy Wesołej czują się oszukani . Od lat żyli w przekonaniu, że droga ekspresowa S17 powstanie na obrzeżach ich dzielnicy (to tzw. wariant czerwony). W 2015 r.Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zmieniła decyzję i postanowiła, że droga przetnie centrum dzielnicy (tzw. wariant zielony).

Poniedziałkowe spotkanie zwołał burmistrz dzielnicy Edward Kłos związany z Platformą Obywatelską. Zarówno on, jak i mieszkańcy, mają jeszcze nadzieję na pozytywną dla nich decyzję środowiskową, którą w kwietniu wyda Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. – RDOŚ ma jeszcze możliwość wydania decyzji o wybudowaniu obwodnicy poza centrum Wesołej. Taki wariant jest od dawna opisany w raporcie środowiskowym. Nie trzeba by powtarzać całej procedury, marnować kolejnych lat i milionów złotych na kolejny raport środowiskowy – mówi WawaLove Agnieszka Klembowska ze Stowarzyszenia "Sąsiedzi dla Wesołej".

Dalej w oświadczeniu czytamy: "W kwietniu 2015 r. GDDKiA złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na pierwszy odcinek, tj. od w. Drewnica do rejonu Ząbki wskazując wariant preferowany W3 (zielony). Wniosek ten został pozostawiony bez rozpatrzenia ze względów formalnych. W lipcu 2015 r. GDDKiA ponownie złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na pierwszy odcinek, tj. od w. Drewnica do rejonu Ząbki oraz drugi odcinek od rejonu Ząbki do Zakręt, wskazując ten sam wariant preferowany W3 (zielony). Ostateczny przebieg zostanie wskazany w decyzji środowiskowej, którą wyda Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska”.