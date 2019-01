Mieszkańcy Wesołej nie chcą żyć w getcie. Złożą odwołania od rządowej decyzji

O poprowadzeniu obwodnicy przez ich dzielnicę mieszkańcy dowiedzieli się już trzy dekady temu. Ale dopiero pod koniec ubiegłego roku wydano decyzję środowiskową, która rozwiewa wątpliwości jednej i nadzieje drugiej strony sporu na temat wyboru wariantu planowanej trasy. Lokalna społeczność nie składa broni.

Samochody zamiast lasu

Według Stowarzyszenia "Sąsiedzi dla Wesołej", jeżeli dojdzie do powstania ostatniego odcinka Wschodniej Obwodnicy Warszawy na nasypie i to przez sam środek dzielnicy, mieszkańców czeka ogromny hałas, znacząco przewyższający wymagane normy akustyczne. Ich zdaniem inwestor posługuje się nieaktualnymi i niedoszacowanymi danymi (Stowarzyszenie przeprowadziło własne ekspertyzy). Na dodatek decyzja środowiskowa nie uwzględnia chociażby planów rozbudowy linii kolejowej nr 2. Brak też nawet wzmianki o oddziaływaniu przedsięwzięcia na wody podziemne.

- To idealny przykład na to, jak szkodliwa może być sytuacja, w której są trzy, blisko współpracujące ze sobą podmioty, nie biorące przy swoich decyzjach pod uwagę interesu środowiska. Mamy inwestora, który jest politycznie motywowany i kierowany, z drugiej strony są Lasy Państwowe, które podlegają Ministrowi Środowiska, z trzeciej zaś strony dyrekcję resortu, w której jak wiemy była potężna czystka kadrowa. W teorii powinniśmy mieć kilka poziomów refleksji, a w praktyce każdy przykłada stempel przy wariancie dla środowiska najgorszym - twierdzi radny w rozmowie z WawaLove.

Nierówna walka

- Mamy utrudniony dostęp do akt, ponieważ znajdują się w Białymstoku. Strony postępowania, czyli 200 nieruchomości, są oznaczone jedynie na mapie dołączonej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do wniosku decyzji na przebieg obwodnicy. Jest bez adresów. Musieliśmy pojechać do ich biura, żeby ją zobaczyć i poinformować mieszkańców, kto jest stroną, bo przygotowujemy odwołanie od tej decyzji. Żaden urząd się tym nie zajmuje, tylko my - wyjaśnia.