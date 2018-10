Mieszkańcy Wilanowa muszą uzbroić się w cierpliwość. Budowa skrzyżowania dopiero za kilka lat

Mieszkańcy domagają się przebudowy skrzyżowania ulic Vogla i Przyczółkowej. Wykonawca inwestycji już wybrany, ale zanim powstanie dokumentacja, która otrzyma akceptację, budowa rozpocznie się za co najmniej kilka lat.



Kierowcy na skrzyżowaniu, o którym mowa stoją w gigantycznych korkach. Ponadto w Zawadach (część dzielnicy Wilanów) jest bardzo zła komunikacja miejska. Jeżdżą tamtędy dwa razy na godzinę autobusy linii 163 z pętli Wilanów do Stegien oraz 164 z Kępy Zawadowskiej na os. Bernardyńska. Zmusza to mieszkańców do przemieszczania się samochodem.