Mieszkaniec Ursynowa uratował malutką wiewiórkę

Interwencja Straży Miejskiej

Strażnicy przewieźli zwierzątko do lecznicy Lasów Miejskich, gdzie będzie dochodzić do siebie. By wzmocnić organizm małego rudzielca, będzie podawane specjalne, bogate w substancje wzmacniające, mleko. Kiedy nabierze sił trafi na wybieg, gdzie czekają na nią inne wiewiórki. Sympatyczne gryzonie na pewno nauczą nowego gościa, jak powinna zachowywać się prawdziwe wiewiórki. Gdy uratowane zwierze nabierze doświadczenia i nauczy się zachowań właściwych dla swojego gatunku, zostanie wypuszczone na wolność. Cały proces potrwa około 2 tygodni. Wiewiórki pospolite objęte są obecnie częściową ochroną. Do roku 2011 gatunek podlegał ochronie ścisłej.