Mieszkanka Krakowa oburzona funkcjonowaniem metra. "Osoby spoza Warszawy wpadają w pułapkę"

Kobieta przyjechała do Warszawy, aby złożyć wniosek wizowy w chińskiej ambasadzie. Chciała skorzystać ze stołecznego metra, ale nie zdążyła. Dostała mandat jeszcze przed wejściem do wagonu. - Postanowił wykorzystać moją niewiedzę i zagubienie - mówi o kontrolerze rodowita krakowianka.

Kobieta została ukarana mandatem za "brak odpowiedniego lub ważnego dokumentu przewozu” na stacji metro Centrum. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że jeszcze nie zdążyła wsiąść do metra, a bilet miała dopiero zakupić. - Idąc od strony Dworca Centralnego nie mogłam znaleźć głównego wejścia do metra. Jedno z bocznych wejść, które znalazłam było zamknięte na klucz. W ostateczności zauważyłam windę z oznakowaniem „M” - tłumaczy kobieta. Dodaje, że oznakowanie było tylko w języku polskim, więc obcokrajowcy mogliby mieć jeszcze trudniej.

- Żadnej informacji nie ma, że zjazd jest na stację metra. Gdy otworzyły się drzwi windy, zobaczyłam peron i kasownik, wobec czego zatrzymałam się na chwilę. Nie miałam żadnej możliwości zakupienia biletu. Niestety, tego dnia bardzo się spieszyłam, bo wydział konsularny ambasady przyjmuje wnioski tylko od godziny 9:00 do 11:00. Z kolei na górze nie widziałam głównego wejścia do metra - opowiada pani Nadia.

Kobieta postanowiła podejść najpierw do mapy, a później wjechać schodami na górę, aby zakupić bilet.

Pech chciał, że drogę zagrodził jej kontroler biletów. Kobieta poprosiła go o wskazanie, gdzie może zakupić bilet, a ten poprosił ją o okazanie dokumentu tożsamości. - Na moje zdziwienie i stwierdzenie, że widział, jak wysiadłam z windy i do przejazdu nie doszło, pan odpowiedział: „Czekałem, aż Pani wsiądzie z powrotem i wyjedzie na górę”, co ewidentnie pokazuje, że mnie sobie upatrzył i zamiast kontrolować podróżnych wysiadających z pociągu, który w tym momencie nadjechał, wybrał mnie za cel - mówi nam kobieta. Zaznacza, że mandat przyjęła w tamtym momencie ze względu na pośpiech. - Namiawiał mnie jeszcze, abym opłaciła należności na miejscu - podkreśla.