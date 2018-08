Mieszkanka Krakowa opowiada przygodę z metrem. "Osoby spoza Warszawy wpadają w pułapkę"

Pani Nadia przyjechała do Warszaw, aby złożyć wniosek wizowy w Chińskiej Republice Ludowej. Zamiast miło spędzić czas w stolicy i skorzystać ze sprawnego i szybkiego metra, dostała mandat jeszcze przed skorzystaniem z komunikacji.

Pani Nadia została ukarana mandatem za "brak odpowiedniego lub ważnego dokumentu przewozu” na stacji metro Centrum. Nie byłoby nic dziwnego w tej historii, gdyby nie fakt, że jeszcze nie zdążyła przejechać się komunikacją miejską, a bilet miała właśnie kupić. - Idąc od strony Dworca Centralnego nie mogłam znaleźć głównego wejścia do metra. Jedno z bocznych wejść, które znalazłam było zamknięte na klucz. W ostateczności zauważyłam windę z oznakowaniem „M” i tam też podeszłam - tłumaczy kobieta. Dodaje, że oznakowanie w windzie jest następujące (tylko w języku polskim): poziom -1: parking podziemny; poziom -2: centrum handlowe; poziom -3: perony.

- Żadnej informacji nie ma, że zjazd jest na stację metra. Gdy otworzyły się drzwi windy, moim oczom ukazał się peron i kasownik, wobec czego zatrzymałam się na chwilę. Nie miałam żadnej możliwości zakupienia biletu. Niestety, tego dnia bardzo gonił mnie czas, gdyż wydział konsularny ambasady przyjmuje wnioski tylko od godziny 9:00 do 11:00, a tak jak wspominałam na górze nie widziałam głównego wejścia do metra. Wobec tego postanowiłam podejść bokiem peronu do znajdującego się dosłownie 15 metrów dalej wyjścia, żeby wyjechać na stację i zakupić bilet, a także sprawdzić mapę metra - opowiada pani Nadia.

Następnie kobiecie zagrodził drogę kontroler biletów. Mieszkanka Krakowa poprosiła go o wskazanie, gdzie może zakupić bilet, a ten poprosił ją o okazanie dokumentu tożsamości. - Na moje zdziwienie i stwierdzenie, że widział, że dopiero wysiadłam z windy i do przejazdu nie doszło, pan odpowiedział, cytuje: „Czekałem, aż Pani wsiądzie z powrotem i wyjedzie na górę”, co ewidentnie pokazuje, że mnie sobie upatrzył i zamiast kontrolować podróżnych wysiadających z pociągu, który w tym momencie nadjechał, wybrał mnie za cel - mówi nam kobieta. Dodaje, że mandat przyjęła w tamtym momencie tylko i wyłącznie ze względu na naglący ją czas.

- Pan bardzo mnie zachęcał do opłacenia należności na miejscu. Ku mojemu zdziwieniu, na mandacie widnieje numer pojazdu, choć w żadnym pojeździe się nie znajdowałam. Sam mandat jest za brak dokumentu przewozu, choć do żadnego przewozu nie doszło. Uważam, że wpisanie fałszywego numeru pojazdu na mandacie jest poważnym nadużyciem ze strony kontrolera - tłumaczy pani Nadia. Zaznacza, że na nagraniu z monitoringu wyraźnie będzie widać, jak wysiada zagubiona z windy i rozgląda się za biletomatem, a potem idzie krawędzią peronu prosto w stronę wyjścia, nawet nie próbując wsiąść do pociągu.

Kobieta zwraca uwagę, że przeczytała wiele podobnych historii podróżnych spoza Warszawy opisujących prawie identyczną sytuacje z tej samej stacji metra. - Nasuwają się tutaj dwie proste konkluzje: po pierwsze, brak jest zrozumiałych oznakowań i strzałek prowadzących do głównego wejścia na stacje. Oznakowanie w windzie jest jeszcze gorsze. Obcokrajowcy nie mają szans na użycie windy, osoby spoza Warszawy wpadają w ewidentną pułapkę, a nawet i niepełnosprawni mieszkańcy mogą mieć problem z jej użyciem. Winda bowiem zjeżdża bezpośrednio na peron, ale brak już informacji w którą stronę będzie odjeżdżał pociąg - stwierdza mieszkanka Krakowa.

Pani Nadia jest oburzona zachowaniem kontrolera, który nie krył się z tym, że obserwował jej zachowanie. - Zamiast podejść i zaoferować pomoc, postanowił wykorzystać moją niewiedzę i zagubienie - mówi WawaLove czytelniczka. Dodaje, że napisała już odwołanie do ZTM.

Rzecznik ZTM Wiktor Paul tłumaczy, że podczas przejazdu pojazdem lub przebywania w strefie biletowej metra pasażer jest zobowiązany posiadać ważny bilet lub dokument uprawniający do bezpłatnych przejazdów i na każde żądanie kontrolera biletów przedstawić go do kontroli w sposób umożliwiający weryfikację jego ważności oraz legalności. - Ważny bilet należy posiadać w strefie biletowej metra, a nie tylko podczas przejazdu pociągiem. Dlatego, gdy wyjście z windy prowadzi bezpośrednio na peron stacji, znajduje się przy nim kasownik - mówi WawaLove rzecznik. Zaznacza, że w raporcie służbowym kontroler potwierdza wersję zdarzeń przedstawioną przez podróżną. - Widział, że kobieta wyszła z windy i odczekał odpowiednią ilość czasu, aby mogła skasować bilet. Pani minęła jednak kasownik i szła peronem, do windy nie wróciła. Pracownik podjął standardowe czynności kontrolne - wyjaśnia Wiktor Paul. Dodaje, że pasażerka ma oczywiście prawo do złożenia reklamacji.

