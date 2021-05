Milanówek. Napadł i okradł niepełnosprawnego. A był gościem w jego domu

Trzy tysiące złotych ukradł 27-latek osobie niepełnosprawnej ruchowo. Pieniądze zabrał mu przemocą, bijąc swoją ofiarę. Mężczyźni znali się wcześniej, a okradziony wpuścił go do swojego mieszkania, nie spodziewając się agresji ze strony zaproszonej do domu osoby.