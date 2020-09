Millennium Docs Against Gravity. W Warszawie rusza święto filmów dokumentalnych

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w tym roku festiwal przewidziany jest w formie hybrydowej – część filmów będzie można zobaczyć online. Pokazy zdalne dostępne będą od 19 września do 4 października.

"Hasło tegorocznego festiwalu brzmi 'Z czułości do świata', dlatego program pełen jest tytułów, które wzbudzają emocje i zmuszają do refleksji nad rzeczywistością. Jak zawsze, filmy są pogrupowane w sekcje: Bohaterowie są wśród nas, Historie intymne, Miejsca, Mistrzowie kina. Będą też cztery zupełnie nowe sekcje: Pieniądze i władza, Zrozumieć Chiny, Prawa metafizyki oraz Z domowych archiwów. W ramach sekcji Człowiek w kinie wspólnie z Amnesty International Polska po raz kolejny zostanie przyznana nagroda dla najlepszego filmu o prawach człowieka" – podaje Karolina Gałecka z warszawskiego ratusza.

Festiwal Docs Against Gravity to największy w Polsce i jeden z największych w całej Europie festiwal filmów dokumentalnych. W roku 2009 wydarzenie to zdobyło prestiżową Nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej jako "najważniejsze międzynarodowe wydarzenie filmowe" w Polsce.